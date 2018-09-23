Ещё
Британия собралась на Украину и в Черное море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Британия расширит военное присутствие на Украине и в Черном море 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Reuters
Такое заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон во время своего визита на Украину.
Об этом сообщает электронная версия британского издания The Daily Telegraph.
В частности, по его словам, до конца этого года на Украину прибудут Силы Королевской морской пехоты.
«Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам», — рассказал министр.
«Наша приверженность остается непоколебимой. До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании», — добавил Уильямсон.
Ранее СМИ сообщали о встрече британского министра обороны с руководством Украины, в частности с президентом страны Петром Порошенко, в ходе разговора стороны обсудили военное сотрудничество двух стран.
Также 19 сентября пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) сообщила о поездке Гэвина Уильямсона в зону проведения военной операции, где в городе Краматорске он встретился с командующим ООС Сергеем Наевым.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Киев и его западные покровители регулярно обвиняют РФ во вмешательстве в гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. В свою очередь представители российских властей неоднократно заявляли, что не являются стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступают за его скорейшее мирное разрешение.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Но Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Украина.ру: последние новости
Говорит Харьков: кто виновен в крушении MH17 в Донбассе? Дьяченко: Иностранные военные базы разместят на Украине под видом аренды Морской спецназ готовится к атаке: Итальянцы обучают диверсантов из Украины
Комментарии40
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Владимирский централ, Саша Северный»84
Опубликованы доказательства существования НЛО44
Израиль испугался ответа России на сбитый Ил-20907
Дочь миллионера умерла в самолете из-за сэндвича6
Российского дезертира нашли спустя 25 лет39
Видео
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Другое
03:56
Apple заставят понизить цены в России
Гаджеты Наука и техника
04:24
Новый взгляд: экс-министр Польши призвал к дружбе с РФ
В мире Статьи
05:25
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши
Украина В мире
05:15
Победы Украины оказались фейком
Украина В мире
00:16
В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов
Происшествия Другое
01:38
Тайное гражданство: за что украинцев отправляют в «Миротворец»
В мире Статьи
05:12
«Не можем себе позволить»: Россия не летит на Луну
Наука и техника Статьи
00:49
Россия отомстит Израилю за убитых военных
Ближний Восток Армия
00:46
Что известно о теракте на военном параде в Иране
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение