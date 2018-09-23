Британия собралась на Украину и в Черное море

СМИ: Британия расширит военное присутствие на Украине и в Черном море

Об этом сообщает электронная версия британского издания The Daily Telegraph.

В частности, по его словам, до конца этого года на Украину прибудут Силы Королевской морской пехоты.

«Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам», — рассказал министр.

«Наша приверженность остается непоколебимой. До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании», — добавил Уильямсон.

Ранее СМИ сообщали о встрече британского министра обороны с руководством Украины, в частности с президентом страны Петром Порошенко , в ходе разговора стороны обсудили военное сотрудничество двух стран.

Также 19 сентября пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) сообщила о поездке Гэвина Уильямсона в зону проведения военной операции, где в городе Краматорске он встретился с командующим ООС Сергеем Наевым.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев и его западные покровители регулярно обвиняют РФ во вмешательстве в гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. В свою очередь представители российских властей неоднократно заявляли, что не являются стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступают за его скорейшее мирное разрешение.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.