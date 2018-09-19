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Названы возможные причины падения МиГ-31 в Нижегородской области
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Названы возможные причины падения МиГ-31 в Нижегородской области 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заслуженный военный лётчик в эфире НСН перечислил вероятные причины, по которым мог разбиться российский истребитель.
В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31. Как сообщили в Министерстве обороны, оба летчика успели катапультироваться. По информации ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин инцидента на месте падения работает комиссия Министерства обороны.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН о возможных причинах крушения самолета.
«Техника очень сложная, дальний перехватчик достаточно надежный, но очень сложный в управлении. Катапультирование может быть связано с системой управления самолетом или с силовыми установками. Могла обнаружиться невозможность выполнить посадку на аэродром. Бывает, что отказывают силовые системы гидроприводов воздушных систем, например. Могут не выйти стойки шасси, ни аварийные, ни основные. Если экипаж катапультировался в зоне пилотирования или по маршруту полета, значит, это было связано с системами управления, либо топливная система отказала. Много нюансов. Вплоть до того, что мог возникнуть пожар. Но о пожаре бы сразу сказали, потому что летчики, как правило, докладывают о внештатных ситуациях, а пожар — это особый вид отказа техники, его обычно сразу же озвучивают. Что-то не сработало в системе автоматики двигателя. Сложная техника не имеет стопроцентной гарантии», — добавил он.
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По сообщению СМИ, самолет упал вблизи города Кулебаки, после падения истребитель взорвался и полностью сгорел. Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает.
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