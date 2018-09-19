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США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу
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США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
США сертифицируют российский самолёт наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу 24 сентября, заявил представитель Госдепа.
«18 сентября Соединённые Штаты сообщили всем странам — участницам (Договора. — RT) через официальные механизмы, предусмотренные договором, что они одобрят сертификацию российского самолёта», — цитирует ТАСС дипломата.
По его словам, официально сертификация будет предоставлена 24 сентября.
Ранее стало известно, что во время мероприятий по международному освидетельствованию Ту-214ОН руководители иностранных делегаций подписали протокол, дающий разрешение на проведение наблюдательных полётов в рамках Договора по открытому небу.
При этом глава делегации США без объяснения причин отказался завизировать документ.
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