США сертифицируют Ту-214 для полетов по «Открытому небу»

В ведомстве отметили, что планируют подписать отчет о сертификации на полях пленарного заседания Консультативной комиссии по Открытому небу в Вене в понедельник, 24 сентября.

"В понедельник, 18 сентября, США сообщили всем государствам-участникам через официальные договорные механизмы, что они утвердят сертификацию российских самолетов", — сказали в Госдепе.

Ранее США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу. Тогда американские власти не пояснили свое решение.

Позднее представитель Госдепа пообещал провести сертификацию российского оборудования в течение суток.