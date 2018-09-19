На Курской АЭС пройдут учения

К учениям привлекаются силы и средства гарнизона пожарной охраны

21 сентября на территории Курской атомной станции пройдут плановые пожарно-тактические учения. В мероприятии примут участие силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. В ходе учений будут отрабатываться приемы противопожарного реагирования.

Проведение мероприятия предполагает передвижение пожарной техники с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией по автомобильной трассе в направлении Курск-Курчатов, Льгов — Курчатов. Начало движения колонны спецтехники — в 13.00.