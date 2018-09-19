Ещё
На Курской АЭС пройдут учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Курской АЭС пройдут учения 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
К учениям привлекаются силы и средства гарнизона пожарной охраны
21 сентября на территории Курской атомной станции пройдут плановые пожарно-тактические учения. В мероприятии примут участие силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. В ходе учений будут отрабатываться приемы противопожарного реагирования.
Проведение мероприятия предполагает передвижение пожарной техники с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией по автомобильной трассе в направлении Курск-Курчатов, Льгов — Курчатов. Начало движения колонны спецтехники — в 13.00.
Курские известия: последние новости
Курянин лишили найденного клада и не выплатили компенсацию В Курске родители планируют выйти на пикет, чтобы отстоять школу Курские пожарные прошли по городу маршем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20100
В Нальчике начались беспорядки316
Памфилова тоже плачет и другие события дня47
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян50
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины239
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение