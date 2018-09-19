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Пожарные учения организовали в школе №484 района Текстильщики
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Пожарные учения организовали в школе №484 района Текстильщики 

Управа района Текстильщики 7 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Пожарно-тактические учения в школе № 484 района Текстильщики состоялись 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по городу.
«Главными целями данных учений являются отработка проведения эвакуации людей и материальных ценностей, находящихся в здании. А также тренировка действий пожарных при усложнении обстановки, проведение разведки и организация связи на пожаре», — цитирует источник слова начальника управления МЧС по ЮВАО Москвы Николая Шестакова.
Добавим, что по замыслу пожарных, возгорание произошло на третьем этаже школы, в кабинете химии. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были отработаны действия по эвакуации учащихся и персонала. (ео)
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