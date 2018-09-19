Пожарные учения организовали в школе №484 района Текстильщики

Пожарно-тактические учения в школе № 484 района Текстильщики состоялись 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по городу.

«Главными целями данных учений являются отработка проведения эвакуации людей и материальных ценностей, находящихся в здании. А также тренировка действий пожарных при усложнении обстановки, проведение разведки и организация связи на пожаре», — цитирует источник слова начальника управления МЧС по ЮВАО Москвы Николая Шестакова

Добавим, что по замыслу пожарных, возгорание произошло на третьем этаже школы, в кабинете химии. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были отработаны действия по эвакуации учащихся и персонала. (ео)