США не будут проводить учений у берегов Южной Кореи, считает эксперт

Согласно конвенции ООН по морскому праву, от 1982 года территориальными водами принято считать промежуток, шириной в 22,2 километра от исходной линии.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в Пхеньяне, в результате переговоров двух лидеров было подписано соглашение в военной области, согласно которому два корейских государства создадут в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.

"В пределах территориальных вод Южной Кореи ВМС США отдельно никогда и не проводили учения, только совместно со своими корейскими партнерами, и если Пхеньян и Сеул договорились по этому вопросу, то и американцев там не будет. Однако что касается учений вне территориальных вод, для американцев свобода судоходства — это одна из «священных коров» и за пределами этой зоны они как делали, так и будут делать, что хотят", — сказал Бужинский РИА Новости.

Говоря о результате встречи двух корейских лидеров, эксперт отметил, что достигнутые ими договорённости поспособствуют разрядке в отношениях КНДР и Республики Корея. При этом, по его словам, полная денуклеаризация корейского полуострова — это вопрос отделённого «светлого будущего».

"Вряд ли Пхеньян сейчас пойдёт на отказ от своего ядерного оружия: приостановят ракетную программу, демонтируют один из полигонов, откажутся от идеи получить межконтинентальную ракету, но от того, что у них уже имеется, они никогда не откажутся", — подчеркнул собеседник агентства.