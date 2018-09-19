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США не будут проводить учений у берегов Южной Кореи, считает эксперт
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США не будут проводить учений у берегов Южной Кореи, считает эксперт 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американские ВМС не будут проводить учения в территориальных водах Южной Кореи после договоренностей Пхеньяна и Сеула, однако оставят за собой право проводить маневры за пределами этой зоны, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Согласно конвенции ООН по морскому праву, от 1982 года территориальными водами принято считать промежуток, шириной в 22,2 километра от исходной линии.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в Пхеньяне, в результате переговоров двух лидеров было подписано соглашение в военной области, согласно которому два корейских государства создадут в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.
"В пределах территориальных вод Южной Кореи ВМС США отдельно никогда и не проводили учения, только совместно со своими корейскими партнерами, и если Пхеньян и Сеул договорились по этому вопросу, то и американцев там не будет. Однако что касается учений вне территориальных вод, для американцев свобода судоходства — это одна из «священных коров» и за пределами этой зоны они как делали, так и будут делать, что хотят", — сказал Бужинский РИА Новости.
Говоря о результате встречи двух корейских лидеров, эксперт отметил, что достигнутые ими договорённости поспособствуют разрядке в отношениях КНДР и Республики Корея. При этом, по его словам, полная денуклеаризация корейского полуострова — это вопрос отделённого «светлого будущего».
"Вряд ли Пхеньян сейчас пойдёт на отказ от своего ядерного оружия: приостановят ракетную программу, демонтируют один из полигонов, откажутся от идеи получить межконтинентальную ракету, но от того, что у них уже имеется, они никогда не откажутся", — подчеркнул собеседник агентства.
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