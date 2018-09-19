Московский авиацентр: готовы спасать днем и ночью

В Московском авиационном центре прошли итоговые в этом году учения по отработке действий центра при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Ежегодно мероприятие проходит на берегу Голубого озера в поселке Есино.

По легенде авиационных учений экипажам вертолетов предстояло потушить лесной пожар, расчистить завал и эвакуировать пострадавшего после ДТП.

Руководителем учений был назначен заместитель директора по качеству Николай Рачицкий, который контролировал весь процесс, держа связь и в небе, и на земле.

Экипаж вертолета ВК117С-2 во время проведения разведки местности над озером обнаружил место ДТП с пострадавшим и условный лесной пожар. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыл экипаж пожарного вертолета Ка-32А с водосливным устройством на внешней подвеске (ВСУ-5). Продемонстрировав забор воды из Голубого озера, экипаж с филигранной точностью произвел слив жидкости, с первого раза потушив основной очаг имитируемого лесного пожара. В целях предупреждения последующего возгорания пилоты выполнили эффектный контрольный слив. Такие маневры опытных пилотов авиацентра не перестают впечатлять.

Во второй части учений была поставлена задача освободить «пострадавшую» в ДТП девушку, которая оказалась заложницей искареженного автомобиля, и экстренно эвакуировать ее по воздуху в лечебное учреждение столицы. На помощь девушке прибыл отряд ПАСО МСС (поискового аварийно-спасательного обеспечения Медико-спасательной службы) Московского авиационного центра на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

«Такой аварийно-спасательный автомобиль предназначен для ликвидации различных видов ЧС», — комментирует спасатель международного класса, заместитель начальника медико-спасательной службы ГКУ МАЦ, Александр Панормов, — Машина оборудована гидравлическим инструментом, альпинистским снаряжением, средствами спасения на воде, бинтами, масками, корсетами для оказания первой помощи и т.д. Сегодня впервые на учениях ГКУ «МАЦ» наш отряд продемонстрировал пример проведения аварийно-спасательных работ в случае ДТП на территории ТиНАО.»

Отряд спасателей авиацентра отработал четкий алгоритм действий от момента получения вызова о ДТП, последующего извлечения пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлических инструментов, оказания первой помощи с наложением шейного корсета до вызова санитарного вертолета ГКУ «МАЦ» с авиамедицинской бригадой и передачи пострадавшего на борт воздушного судна.

«То есть, в случае реального происшествия спасатели Московского авиационного центра могут при выполнении аварийно-спасательных работ сами напрямую вызвать санитарный вертолет, что значительно сокращает время оказания специализированной медицинской помощи», — комментирует Александр Панормов.

Спасатели Московского авиационного центра блестяще справились со своей задачей. К моменту извлечения пострадавшей на место ЧС прилетел экипаж санитарного вертолета. Авиамедицинская бригада показала экстренную эвакуацию без выключения двигателей воздушного судна, когда пострадавшего заносят на борт вертолета максимально быстро.

«Эвакуацию при вращающихся винтах мы отрабатываем практически на любом учении, — говорит командир летного отряда ГКУ «МАЦ» Вячеслав Ивлиев, — тем самым мы показываем мобильность авиамедицинской бригады. Методика такой эвакуации в нашем учреждении давно отработанная. Все медики: и нашего авиацентра, и Центра экстренной медицинской помощи знают все ее мельчайшие нюансы и регулярно перед дежурством на санитарном вертолете проходят специальный инструктаж».

Кульминацией авиационных учений стала работа экипажа второго вертолета Ка-32А с ГРАПЛ на тросе в 30 метров. Это гидравлический захват, который применяется при ЧС для растаскивания завалов или автомобилей во время крупной аварии. В данном случае пилотам необходимо было убрать с дороги легковой автомобиль. Это уникальная техника выполнения авиационных работ. Низко опустившись над землей наивысший пилотаж управления гидравлическим захватом продемонстрировал командир воздушного судна Максим Клемехин. С завидным мастерством пилот поднял в воздух автомобиль и перенес его на указанное место.

«Ежегодное учение ГКУ «МАЦ» — это своего рода итог работы за определенный период, — прокомментировал работу учреждения первый заместитель директора Владимир Фёдоров , — На сегодняшний день летный состав, технический состав и другие наземные службы обеспечивают работу Московского авиационного центра в круглосуточном режиме. Теперь мы можем уверенно сказать, что наше учреждение работает на таком высоком уровне, когда может проводить работы по пожаротушению и по оказанию экстренной медицинской помощи и днем, и ночью. Это очень важно! Поэтому хочется поздравить всех с высокими результатами, пожелать, чтобы мы не останавливались на месте, творили добро и несли его людям».

Директор Кирилл Святенко так же поблагодарил всех задействованных в ежегодном учении работников «МАЦ» за высокую подготовку и профессионализм, отметив слаженность и быстроту выполнения поставленных задач.

Руководитель учений Московского авиационного центра Николай Рачицкий подвел итоги тренировки: были задействованы 3 вертолета учреждения — два Ка 32А и один ВК117С-2, в результате чего было проведено 17 полетов с налетом в 7 часов 11 минут; сделано 3 слива, сброшено 9 тонн воды.