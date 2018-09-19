Из Омска снова начнут летать самолёты в Нижневартовск

Рейсы будут выполняться раз в неделю. Авиакомпания «ИрАэро» возобновит сообщение между Омском Нижневартовском . Самолет будет летать раз в неделю, начиная с 31 октября. Последний рейс в 2018 году будет выполнен 26 декабря. Время в полёте составит один час, а стоимость билетов — 8300 руб.

Кроме этого, на самолётах авиакомпании омичи могут долететь до Иркутска, вылеты проходят дважды в неделю, минимальная стоимость билетов — 8435 руб. Добавим, что 26 октября компания прекращает на зимний период авиаперевозки из Омска в Сочи, последний вылет запланирован на 26 октября.