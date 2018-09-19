Ещё
Из Омска снова начнут летать самолёты в Нижневартовск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Омска снова начнут летать самолёты в Нижневартовск 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Рейсы будут выполняться раз в неделю. Авиакомпания «ИрАэро» возобновит сообщение между Омском и Нижневартовском. Самолет будет летать раз в неделю, начиная с 31 октября. Последний рейс в 2018 году будет выполнен 26 декабря. Время в полёте составит один час, а стоимость билетов — 8300 руб.
Кроме этого, на самолётах авиакомпании омичи могут долететь до Иркутска, вылеты проходят дважды в неделю, минимальная стоимость билетов — 8435 руб. Добавим, что 26 октября компания прекращает на зимний период авиаперевозки из Омска в Сочи, последний вылет запланирован на 26 октября.
Омск Здесь: последние новости
Омичка, подарившая новорождённую дочь знакомой, пойдёт под суд СК опубликовал кадры дарения новорожденного ребёнка в омском аэропорту Омские туристы атаковали аэропорт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-20522
Нагиев рассказал об отношениях с Гузеевой1
Раскрыт секрет недоласканных женщин20
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20390
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна42
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение