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Военные России уничтожили позиции условного противника в горах Армении
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Военные России уничтожили позиции условного противника в горах Армении 

RT на русском 35 минут назад
Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений российской военной базы, расположенной в Армении, уничтожили огневые позиции и бронетехнику условного противника в горах.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа России Вадима Астафьева.
Отмечается, что 18 сентября весь личный состав соединения был поднят по тревоге, после чего совершил 100-километровый марш на высокогорный полигон «Алагяз» для проведения учений.
К проверке боеготовности привлекли более 2,5 тысячи военных, а также более 400 единиц современной техники.
В том числе были задействованы современные комплексы разведки «Радиолампа» и «Стрелец», беспилотники, авиация и комплексы ПВО.
Ранее в Армении в ходе двусторонних ротных учений привлекли к проверке боеготовности более 2 тысяч российских военных.
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