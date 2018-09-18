США рассмотрят просьбу Польши о размещении в стране американских военных

"Мы очень серьезно к этому относимся. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", — сказал он перед переговорами с находящимся в Вашингтоне с визитом президентом Польши Анджеем Дудой

В преддверии визита польского президента Вашингтон посетил глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак , который обсудил постоянное присутствие войск США, а также поставки в Польшу американской военной техники.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.