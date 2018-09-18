Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов

«Президент [Польши Анджей Дуда] также публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, чтобы защитить реально богатую страну», — приводит ТАСС слова Трампа.

Во вторник Трамп после встречи с Дудой объявил о готовности Вашингтона расширить сотрудничество с Варшавой в сфере обороны, разведки и систем ПРО. Кроме того, глава Белого дома пообещал рассмотреть просьбу Варшавы о размещении военного контингента США в Польше на постоянной основе.

МИД подчеркивали, что размещение постоянной американской военной базы в Польше станет абсолютно неоспоримым нарушением «Основополагающего акта Россия-НАТО».