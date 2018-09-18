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США сообщили, когда примут решение о сертификации оборудования на Ту-214ОН
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США сообщили, когда примут решение о сертификации оборудования на Ту-214ОН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вопрос о сертификации оборудования Ту-214ОН, предназначенного для полетов над США, решится в ближайшие сутки, сообщила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности США Андреа Томпсон.
«Дело не в том, что мы не смогли сертифицировать, мы взяли время на консультации с другими техническими специалистами. Я рассчитываю, что решение у нас будет в течение 24 часов», — заявила она в сенате, передает РИА «Новости».
Первый этап освидетельствования по Договору по открытому небу самолет прошел в мае 2018 года. Позднее США отказались сертифицировать Ту-214ОН без объяснения причин. Газета «ВЗГЛЯД» подробно разбирала ситуацию, почему Соединенным Штатам невыгодно соблюдать договор.
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