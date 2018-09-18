Идея Трампа о новых космических войсках может ослабить оборонные ведомства США

Противники идеи президента США Дональда Трампа о новой ветви космических сил предположили, что она может ослабить военных, а также станет «отбирать» ресурсы из других программ Пентагона . Новый вид войск будет состоять из военных генералов и чиновников. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Politico.

Участники движения против идеи Трампа опасаются, что деньги из других важных оборонных программ США будут «украдены» для новой ветви космических сил. Кроме этого, их могут лишить власти и, возможно, даже ослабить военное ведомство

«Я думаю, что это действительно плохая идея. Я работал для того, чтобы сократить уровень бюрократии в Пентагоне. И теперь мы планируем расширить эту бюрократию, создав совершенно новую ветвь военной службы — департамент по космическим вопросам — без соразмерного увеличения потенциала», — отметил республиканец Майк Кофман.

Остальные чиновники сообщили, что создание космических войск повлечет слишком много расходов, что снизит космический потенциал США.