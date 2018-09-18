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Торговый комплекс введен в эксплуатацию в городском округе Люберцы
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Торговый комплекс введен в эксплуатацию в городском округе Люберцы 

РИА Новости + ещё 5 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального торгового комплекса в городском округе Люберцы, говорится в пресс-релизе ведомства.
"В двухэтажном здании на площади 0,4 тысячи квадратных метров размещены торговые площади под аренду, административные и вспомогательные помещения. Прилегающая территория благоустроена, выполнено озеленение", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, объем инвестиций в объект составил порядка 35 миллионов рублей. Торговый комплекс расположен в поселке Малаховка городского округа Люберцы.
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