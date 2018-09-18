Глава Армении наградил командующего армяно-российской группировкой войск

"Наградить командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени", — говорится в указе Саркисяна, размещенном на сайте. В сообщении отмечается, что Парваняну и ряду других военнослужащих госнаграды присвоены в связи с празднуемым 21 сентября Днем независимости Армении.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.