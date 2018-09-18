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Глава Армении наградил командующего армяно-российской группировкой войск
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Глава Армении наградил командующего армяно-российской группировкой войск 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 сен — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян наградил командующего армяно-российской объединенной группировкой войск Тиграна Парваняна медалью «За заслуги перед Отечеством», сообщили во вторник в президентской пресс-службе.
"Наградить командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени", — говорится в указе Саркисяна, размещенном на сайте. В сообщении отмечается, что Парваняну и ряду других военнослужащих госнаграды присвоены в связи с празднуемым 21 сентября Днем независимости Армении.
В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.
Госдума ратифицировала соглашение 14 июля 2017 года, а парламент Армении — 5 октября. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что командующий объединенной группировкой в мирное время будет подчиняться начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении, в период непосредственной агрессии и в военной время, в зависимости от складывающейся обстановки — командующему войсками Южного военного округа или начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении. Такое решение принимается совместно верховными главнокомандующими сторон.
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