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Китай совершил низко— и среднескоростные испытания на воде крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600
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Китай совершил низко— и среднескоростные испытания на воде крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Чжухай, 18 сентября /Синьхуа/ — Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательное скольжение по воде на низкой и средней скорости. Вскоре он перейдет к высокоскоростным испытаниям на воде.
Как сообщила компания универсальных самолетов при Китайской авиастроительной корпорации /China Aviation Industry General Aircraft Co., Ltd. /, базирующаяся в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун, испытания самолета AG600 проходили с 2 по 13 сентября на водном аэродроме города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где он совершил восемь низко— и среднескоростных скольжений общей продолжительностью 552 минуты.
В ходе испытаний разработчики проверили самолет на аэродинамическую и гидродинамическую управляемость, стабильность работы и водонепроницаемость. Итоги испытаний показали, что все системы самолета функционируют нормально и стабильно.
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 разработан собственными силами Китая и предназначен специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций на море. Он успешно совершил испытательный полет над сушей 24 декабря 2017 года. -0-
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