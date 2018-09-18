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В Китае прошли испытания новейшего истребителя J-15
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В Китае прошли испытания новейшего истребителя J-15 

Свободная пресса 19 часов назад
В Китае прошли испытания новейшего палубного истребителя Shenyang J-15, которые показали, что воздушное судно полностью готово к ведению ночного боя.
Согласно мнению военных экспертов, круглосуточная боеготовность палубных истребителей является важным фактором безопасности Китая. Поэтому прошедшим испытаниям предшествовали пять лет кропотливой работы и подготовки пилотов, передаёт The Global Times.
Напомним, китайский палубный истребитель Shenyang J-15 был разработан на базе российского самолета Су-33. В настоящее время в распоряжении вооруженных сил КНР находятся около 20 истребителей J-15, которые приписаны к авианосцу «Ляонин».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае создан первый многофункциональный военный самолёт, ориентированный на экспорт.
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