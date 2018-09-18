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Коллегия Минобороны РФ обсудит перспективы развития технополиса «Эра»
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Коллегия Минобороны РФ обсудит перспективы развития технополиса «Эра» 

ТК «Звезда» 18 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Также участники заседания затронут вопрос информатизации основных процессов деятельности Вооруженных сил РФ.
Коллегия Минобороны России обсудит во вторник, 18 сентября, в Москве перспективы развития Военного инновационного технополиса «Эра», сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в ходе заседания, которое состоится под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, поднимут вопрос информатизации основных процессов деятельности Вооруженных сил и создание подразделений военной подготовки при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.
«В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти, вузов, научных, общественных и других организаций», — рассказали в Минобороны.
Военный технополис «Эра» создается в Анапе по поручению президента РФ Владимира Путина. Лаборатории, развернутые в технополисе, совместно используются учеными, представителями ОПК и операторами научных рот российской армии.
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