Вести (Украина): Ракета, сбившая Малайзийский боинг МН17, принадлежит Украине — МО РФ

Ракета, которой был сбит малазийский лайнер МН17 на Донбассе принадлежит Украине . Об этом в ходе брифинга заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин . По его словам, ракета была произведена в 1986 году на долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Соответствующая документация до сих пор хранится на предприятии и была засекречена. Однако в ходе расследования обстоятельств трагедии было принято решение рассекретить документацию о движении ракеты 9М38 с номером 8 86 (год изготовления) 8720 (заводской номер).

Найденные на месте крушения МН17 фрагменты, по словам представителей Минобороны России, являются частью ракеты 886847379, предназначенной для ЗРК «Бук». Паршин уточнил, что после изучения журналов учета принятой продукции комиссии удалось полностью отследить путь ракеты «Бука». Так, в декабре 1986 года ракета была отправилена в 223 зенитную ракетную бригаду, которая входила в состав Прикарпатского военного округа.

«Фрагменты являются частью ракеты 8-86-847-379, предназначенной для ЗРК Бук… Ракета была отправлена в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду, которая дислоцировалась в городе Требовля в Тернопольской области… На территорию России ракета с Украины не возвращалась», — отметил он.

Паршин также добавил, что 223-я бригада впоследствии была переименована в 223-й зенитный ракетный полк, который сейчас дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Боевые соединения этой бригады привлекались к операции Киева на Донбассе.

В ходе брифинга также были обнародованы аудиозаписи, которые, по мнению российской стороны, подтверждают, что малайзийский боинг был сбит именно украинской стороной. Соответствующий разговор был записан в 2016 году в Одесской области перед учениями.

Представители Минобороны отметили, что было проведено фоноскопическое исследование аудиозаписи. Результаты свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку (начальник отдела военной части А0800 в Одесской области — прим. ред), который в момент трагедии возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Ее РЛС контролировали воздушное пространство над Донбассом.

«Гринчак, в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал о состоянии дел над Донбассом…. В этом случае, произнесенная им фраза о том, что «можно сбить еще один малазийский боинг», подтверждает, что он был осведомлен о достоверном положении дел», — заявил генерал-майор Игорь Конашенков

Представители Минобороны России также добавили, что ведомство не может подтвердить или опровергнуть, что сепаратисты ЛДНР могли получить доступ ЗРК Бук. «Ведомство не может документально подтвердить или опровергнуть это. Однако ранее с украинской стороны звучали заявления, что ни одна ракета не попала в ВС самопровозглашенных республик», — отметил Конашенков.

В российском ведомстве также исключили возможность перемещения ракеты в Крым перед аннексией. «Из 214 ракет, дислоцированных в Евпатории, есть пять ракет 9М38. У них с ракетой, которой был сбит Боинг, не совпадают ни год выпуска, ни заводские номера», — отметили представители Минобороны РФ.

Конашенков также не исключил, что украинская сторона «уничтожит всю соответствующую документацию». «Мы рассчитываем, что ССГ примет сведения к представленным нами доказательства», — заключил представитель Минобороны.

Напомним, в четверг, 17 июля 2014 года, пассажирский самолет, выполнявший рейс MH14 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. По предварительным данным, на борту Боинга находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.