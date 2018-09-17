Саратовские силовики ловили условных террористов в лесу

Саратовской области прошли межведомственные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба Росгвардии на странице силового ведомства ВКонтакте.

Целью учений стала отработка взаимодействия ведомств и органов власти, привлекаемых к пресечению террористического акта. Участвовали подразделения ФСБ МВД , Росгвардии, ЦССИ ФСО, МЧС ФСИН и других ведомств.

Со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ в Росгвардии сообщили, что силовики проверили готовность субъектов антитеррористической деятельности и оперативной группы в Саратовском районе. По легенде, террористы укрылись в лесистой местности. Правоохранителям необходимо было найти их и условно ликвидировать, что они успешно выполнили.