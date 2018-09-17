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В Бурятии войска ПВО отразили массированный авианалет
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В Бурятии войска ПВО отразили массированный авианалет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Зенитные ракетные комплексы С-400 при поддержке ЗРПК «Панцирь-С1» отбились от массированного налета авиации условного противника. Тренировка проходила на полигоне в Республике Бурятия, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В учениях приняли участие 40 боевых машин и 400 солдат и офицеров. В качестве авиации противника выступали сверхзвуковые ракеты-мишени «Кабан» и «Фаворит».
С-400 «Триумф» — самый современный российский комплекс средней и большой дальности. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до 250 километров. Однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до 400 километров.
"Панцирь-С1" — это система ближнего радиуса действия, которая должна уничтожать менее важные цели, на которые тратить боеприпасы С-400 слишком дорого. Максимальная дальность полета ракеты «Панциря» составляет 20 километров, а две 30-миллиметровые пушки попадают в цель на расстоянии до 4 километров.
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