В Бурятии войска ПВО отразили массированный авианалет

В учениях приняли участие 40 боевых машин и 400 солдат и офицеров. В качестве авиации противника выступали сверхзвуковые ракеты-мишени «Кабан» и «Фаворит».

С-400 «Триумф» — самый современный российский комплекс средней и большой дальности. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до 250 километров. Однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до 400 километров.

"Панцирь-С1" — это система ближнего радиуса действия, которая должна уничтожать менее важные цели, на которые тратить боеприпасы С-400 слишком дорого. Максимальная дальность полета ракеты «Панциря» составляет 20 километров, а две 30-миллиметровые пушки попадают в цель на расстоянии до 4 километров.