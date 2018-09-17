Вьетнам разместил заказы на российское вооружение и военные услуги на сумму более $1 млрд

8 сентября — ran24.ru. Вьетнам разместил заказы на российское вооружение и военные услуги на сумму более млрд, сообщило российское информационное агентство ТАСС , так как страна Юго-Восточной Азии укрепляет свой оборонный потенциал.

Доклад поступил во время визита в Россию генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Он не дал никаких подробностей о сделке.

Вьетнам и Россия поддерживают тесные отношения на протяжении десятилетий.

Россия является крупнейшим поставщиком оружия во Вьетнам, российские компании участвуют в нескольких вьетнамских энергетических проектах.

Ранее Вьетнам приобрел у России шесть современных подводных лодок класса «Кило», а также несколько военных кораблей, реактивных истребителей и другую военную технику.

«Обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию военных связей», — говорится в заявлении Коммунистической партии Вьетнама в пятницу, после встречи в России между Нгуен Фу Чонга и президентом России Владимиром Путиным

Вьетнам был одним из самых активных импортеров оружия в мире в последние годы, на фоне все более агрессивных территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, где соседи имеют давние конкурирующие претензии.

Вьетнамские и российские компании подписали несколько соглашений о сотрудничестве во время визита Чонга, в том числе три соглашения о банковском сотрудничестве, сообщает вьетнамское правительство.