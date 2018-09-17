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США на четверть увеличат число боевых эскадрилий
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США на четверть увеличат число боевых эскадрилий 

BFM.RU + ещё 7 8 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Соединенные Штаты хотят на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах, передает РИА Новости, ссылаясь на министра ВВС США Хезер Уилсон.
«Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас», — заявила Уилсон на конференции в Вашингтоне.
По ее словам, общее число эскадрилий должно быть 386, тогда как сейчас их насчитывается 312. В частности, число эскадрилий бомбардировщиков должно быть увеличено на пять, эскадрилий космических аппаратов — на семь, чтобы «обеспечить доминирование в космосе», воздушных заправщиков — на 14 эскадрилий, эскадрилий специальных операций — на семь, а поисково-спасательных — на девять. Кроме того, еще 22 новые эскадрильи, нужные для задач контроля и управления, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а еще семь — для боевых беспилотников.
Она не назвала точное число самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, которое планируется поставить на вооружение, а также размер средств, которые планируется потратить на эти цели. Оборонный бюджет США принимается ежегодно до начала финансового года 1 октября.
Занимающее пост министра ВВС гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Минобороны и подчиняется шефу Пентагона.
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