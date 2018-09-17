США на четверть увеличат число боевых эскадрилий

«Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас», — заявила Уилсон на конференции в Вашингтоне.

По ее словам, общее число эскадрилий должно быть 386, тогда как сейчас их насчитывается 312. В частности, число эскадрилий бомбардировщиков должно быть увеличено на пять, эскадрилий космических аппаратов — на семь, чтобы «обеспечить доминирование в космосе», воздушных заправщиков — на 14 эскадрилий, эскадрилий специальных операций — на семь, а поисково-спасательных — на девять. Кроме того, еще 22 новые эскадрильи, нужные для задач контроля и управления, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а еще семь — для боевых беспилотников.

Она не назвала точное число самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, которое планируется поставить на вооружение, а также размер средств, которые планируется потратить на эти цели. Оборонный бюджет США принимается ежегодно до начала финансового года 1 октября.