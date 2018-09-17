Эксперт считает убедительными доказательства РФ по МН17 

Военный эксперт, полковник Александр Жилин заявил о том, что доказательства России по сбитому МН17 являются убедительными. По его словам, непонятно, почему данные стали известны спустя четыре года после происшествия.
«Пресс-конференцию МО РФ можно назвать сенсационной, потому что военное ведомство оперировало не столько словами, сколько документами», — передаёт слова Жилина ФАН.
Ранее News.ru писал о том, что секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал фейком заявления Министерства обороны России о том, что Киев являлся владельцем комплекса «Бук». Из зенитного комплекса был сбит самолёт МН17 в Донецкой области.