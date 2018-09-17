Более 300 жителей Миасса в день города посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту

Военнослужащие провели консультирование гостей праздника по вопросам поступления и прохождения военной службы в частях Центрального военного округа.

Более 300 жителей Миасса посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту во время празднования 245-й годовщины образования города.

В рамках российского национального проекта «Парад первоклассников» для юного поколения были развернуты площадки, представляющие разные профессий, в том числе площадка профессии «Военный», где был организован показ техники и развернут пункт приема граждан на военную службу по контракту.

Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.

Более 30 молодых людей изъявили желание проходить военную службу по контракту в войсках Центрального военного округа. С кандидатами был проведен предварительный отбор в виде тестирования и военно-профессиональной направленности, а также беседы.