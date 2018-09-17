Школьников из Молжаниновского познакомили с винтокрылыми летательными аппаратами

В минувшие выходные учащиеся 9 «Г» и кадеты 8 «К» классов «Школы Перспектива» посетили мастер-класс «Винтокрылые летательные аппараты: история, настоящее и будущее» в Московском авиационном институте . Школьники познакомились с отдельным классом летательных аппаратов, которые имеют возможность выполнять вертикальный взлет и посадку с использованием воздушных винтов.

— На мероприятии рассказали об истории создания винтокрылых летательных аппаратов и их классификации. Школьники узнали аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов, винтокрылов, конвертопланов, — пояснили в администрации школы.

Также ребята осмотрели лаборатории и ангары с образцами отечественной и зарубежной авиационной техники. Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Университетские субботы». (ис)