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Школьников из Молжаниновского познакомили с винтокрылыми летательными аппаратами
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Школьников из Молжаниновского познакомили с винтокрылыми летательными аппаратами 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшие выходные учащиеся 9 «Г» и кадеты 8 «К» классов «Школы Перспектива» посетили мастер-класс «Винтокрылые летательные аппараты: история, настоящее и будущее» в Московском авиационном институте. Школьники познакомились с отдельным классом летательных аппаратов, которые имеют возможность выполнять вертикальный взлет и посадку с использованием воздушных винтов.
— На мероприятии рассказали об истории создания винтокрылых летательных аппаратов и их классификации. Школьники узнали аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов, винтокрылов, конвертопланов, — пояснили в администрации школы.
Также ребята осмотрели лаборатории и ангары с образцами отечественной и зарубежной авиационной техники. Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Университетские субботы». (ис)
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