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Мотострелки из Кузбасса возвращаются на базу после маневров «Восток-2018»
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Мотострелки из Кузбасса возвращаются на базу после маневров «Восток-2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 17 сен — РИА Новости. Мотострелки 41-й армии Центрального военного округа из Кемеровской области отправляются из Забайкалья на базу после участия в маневрах «Восток-2018», сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие совершили марш в район ожидания и приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы, откуда им предстоит преодолеть свыше двух тысяч километров до мест постоянного базирования", — говорится в сообщении.
В масштабных маневрах «Восток-2018» участвовали свыше тысячи мотострелков из Кемеровской области, задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе БТР-82А, танки Т-72Б3 и станции связи.
Масштабные маневры «Восток-2018» проходили в период с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В них были задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.
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