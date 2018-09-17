Мотострелки из Кузбасса возвращаются на базу после маневров «Восток-2018»

"Военнослужащие совершили марш в район ожидания и приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы, откуда им предстоит преодолеть свыше двух тысяч километров до мест постоянного базирования", — говорится в сообщении.

В масштабных маневрах «Восток-2018» участвовали свыше тысячи мотострелков из Кемеровской области, задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе БТР-82А, танки Т-72Б3 и станции связи.