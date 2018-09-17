В Минобороны РФ рассказали о принадлежности ракеты, сбившей малазийский Boeing

В министерстве подчёркивают, что обратно в Россию ракета не ввозилась.

Минобороны проводит брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения рейса МН17, где оглашает данные с грифом «совершенно секретно». На фоне этой информации ведомство называет несостоятельными обвинения о причастности российского «Бука» к катастрофе.

Кроме того, там отмечают, что видео, которые использует международная комиссия в качестве доказательств причастности российского ЗРК к трагедии, сфальсифицированы.