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В Минобороны РФ рассказали о принадлежности ракеты, сбившей малазийский Boeing
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В Минобороны РФ рассказали о принадлежности ракеты, сбившей малазийский Boeing 

Говорит Москва + ещё 13 5 часов назад
В министерстве подчёркивают, что обратно в Россию ракета не ввозилась.
Минобороны проводит брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения рейса МН17, где оглашает данные с грифом «совершенно секретно». На фоне этой информации ведомство называет несостоятельными обвинения о причастности российского «Бука» к катастрофе.
Кроме того, там отмечают, что видео, которые использует международная комиссия в качестве доказательств причастности российского ЗРК к трагедии, сфальсифицированы.
Малайзийский Boeing 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
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