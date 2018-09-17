Более 8 млрд рублей жилищных субсидий выдано с начала года в ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 сен — РИА Новости . Более 8 миллиардов рублей жилищных субсидий выдано с начала года в Центральном военном округе (ЦВО), говорится в сообщении округа.

"Более 8 миллиардов рублей жилищных субсидий на приобретение жилья было выдано с начала года военнослужащим, проходящим службу на территории Центрального военного округа", — приводятся в сообщении слова начальника ФГКУ «Центррегионжилье» Валерия Овчаренко

По его словам, эта сумма позволила выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы более 1,3 тысячи военнослужащих. Самая большая сумма субсидии в этом году составила 14 миллионов рублей.

Кроме того, до конца года ФГКУ «Центррегионжилье» планирует обеспечить специализированными жилыми помещениями на территории Центрального военного округа более 5,3 тысячи человек. В первом полугодии 2018 года заселены три новых дома на 288 квартир в городе Абакан в Хакасии и городе Каменск-Уральский Свердловской области. В ближайшее время планируются к передаче для заселения еще три дома на 474 квартиры, благодаря чему значительно уменьшится потребность в жилых помещениях для военнослужащих Челябинска и Оренбурга, уточнил Овчаренко.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.