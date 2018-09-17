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Военврач под Петербургом, где отравились 42 человека, скрыл число больных
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Военврач под Петербургом, где отравились 42 человека, скрыл число больных 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Начальник медицинской службы дислоцированной в Ленинградской области военной части, где в августе отравились более 40 военных, скрыл истинное число пострадавших и не принял мер для их своевременного лечения, сообщает военная прокуратура Западного военного округа.
В середине августа региональные СМИ писали, что инцидент произошел в поселке Каменка — военные обратились за помощью врачей после посещения столовой. Представители правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» заявляли более чем о 150 случаях недомогания, однако в пресс-службе округа сообщали, что жалобы на плохое самочувствие поступили только от восьми военных.
"В ходе проверки установлено… всего с симптомами кишечного расстройства обратилось 42 военнослужащих, из которых часть военнослужащих была размещена в коридорах медицинской роты и помещениях, не предназначенных для размещения заболевших, в связи с переполненностью. При этом поступившие 30 военнослужащих на лечение в медицинскую роту установленным порядком как заболевшие не регистрировались", — говорится в ответе военной прокуратуры на запрос правозащитной организации, опубликованном в понедельник на сайте последней.
В документе отмечается, что начальник медицинской службы части капитан Клепиков «действенных мер, направленных на своевременное лечение военнослужащих войсковой части, не принял, надлежавшим образом заболевших военнослужащих в филиалы 422-го военного клинического госпиталя не направил, вместо этого скрыл истинное количество заболевших и организовал их лечение в неприемлемых для этого условиях».
По результатам проверки командиру части вынесено представление об устранении нарушений закона, капитан Клепиков предостережен о недопустимости нарушений закона. Кроме того, материалы проверки направлены в военный следственный отдел по Выборгскому гарнизону.
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