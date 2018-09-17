Международные следователи изучат материалы МО РФ по МН-17

Международная следственная группа изучит представленные в Минобороны РФ материалы по крушению малайзийского Boeing , выполнявшего рейс MH17, над Украиной летом 2014 года. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении следователей.

«Международная следственная группа приняла к сведению информацию, которая была сегодня впервые публично представлена властями Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

В следственной группе подчеркнули, что это будет сделано, как только Россия предоставит документы согласно запросу, сделанному в мае 2018 году и как того требует резолюция Совбеза ООН . Международные следователи в то же время отметили, что еще в 2014 году обращались к РФ с просьбой предоставить соответствующую информацию.

Минобороны РФ в понедельник огласило данные с грифом «совершенно секретно» по ракете, сбившей пассажирский лайнер. По данным ведомства, сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась.