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Международные следователи изучат материалы МО РФ по МН-17
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Международные следователи изучат материалы МО РФ по МН-17 

BFM.RU 2 часа назад
Международная следственная группа изучит представленные в Минобороны РФ материалы по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, над Украиной летом 2014 года. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении следователей.
«Международная следственная группа приняла к сведению информацию, которая была сегодня впервые публично представлена властями Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.
В следственной группе подчеркнули, что это будет сделано, как только Россия предоставит документы согласно запросу, сделанному в мае 2018 году и как того требует резолюция Совбеза ООН. Международные следователи в то же время отметили, что еще в 2014 году обращались к РФ с просьбой предоставить соответствующую информацию.
Минобороны РФ в понедельник огласило данные с грифом «совершенно секретно» по ракете, сбившей пассажирский лайнер. По данным ведомства, сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась.
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