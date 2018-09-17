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Арктическая группировка Северного флота высадила десант и защитила побережье на Чукотке
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Арктическая группировка Северного флота высадила десант и защитила побережье на Чукотке 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта и обороне побережья на Чукотке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.
"Силы арктической группировки Северного флота, действующей в Беринговом море под общим руководством командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева, провели двухсторонние тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья в районе порта Эгвекинот на Чукотке", — рассказали на флоте.
По словам представителей флота, подразделения арктической мотострелковой бригады заняли оборону на побережье, совершив 270-километровый марш в условиях бездорожья от мыса Ванкарем на побережье Северного Ледовитого океана.
Перед началом морской десантной операции боевые корабли арктической группировки отработали задачи подавления огневых точек противника на берегу. «Артиллерийские стрельбы по мишенным позициям выполнили боевые расчеты батареи АК-100 большого противолодочного корабля „Вице-адмирал Кулаков“ и АК-725 больших десантных кораблей „Кондопога“ и »Александр Отраковский", — пояснили на Северном флоте.
Задачи поддержки с воздуха отработал экипаж вертолета Ка-27 из авиагруппы БПК «Вице-адмирал Кулаков». Вертолет нанес удара с воздуха и высадил воздушный десант в тыл противника.
После огневой подготовки на побережье с БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский» высадились основные силы морского десанта. Морпехи на бронетранспортерах БТР-80 отработали тактику боя при высадке на необорудованное побережье. И нападающая, и обороняющаяся стороны активно применяли беспилотники для разведки и уточнения тактической обстановки.
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