Авиация ВКС России и ВВС Китая, задействованная в манёврах «Восток-2018», возвращается в пункты постоянного базирования

В течение ближайшего времени на аэродромы вернутся летчики оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил, Центрального и Восточного военных округов, а также ВВС Народно-освободительной армии Китая, принимавших участие в манёврах «Восток-2018», приступили к перелету с оперативных аэродромов в пункты постоянного базирования.

В течение ближайшего времени на аэродромы вернутся летчики оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

В ходе проведения манёвров летный состав Вооруженных Сил Российской Федерации выполнил задачи по предназначению, получив практические навыки доставки личного состава и грузов в пункты назначения, десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, авиационного прикрытия действий наземных группировок войск, бомбометания, пусков ракет, перехвата воздушных целей, уничтожения наземных и морских целей, воздушного патрулирования и многих других задач.

В манёврах от Вооруженных Сил Российской Федерации участвовали экипажи самолетов Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-25, МиГ-31 вертолетов Ка-52, Ми-24, Ми-26, Ми-8, а также экипажи бомбардировщиков JH-7A и вертолетов Ми-171, Z-9, Z-19 ВВС Китая.