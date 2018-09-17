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В Армении химики-разведчики ЮВО «спрятали» полигон и военную технику от авиации условного противника
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В Армении химики-разведчики ЮВО «спрятали» полигон и военную технику от авиации условного противника 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Качество аэрозольной маскировки оценивали экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТШ российской авиабазы Эребуни, которые выполняют имитацию ракетно-бомбового удара по подразделениям соединения.
Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной в Армении в ходе полевого выхода провели тактико-специальные учения по установке аэрозольной маскировки высокогорного полигона Камхуд в условиях применения условного противника.
В ходе учений военные химики поставили аэрозольную дымовую завесу площадью более 5 гектаров и 300 метров в высоту, тем самым «спрятав» от авиации и РЛС условного противника военные объекты и военную технику на полигоне.
Качество аэрозольной маскировки оценивали экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТШ российской авиабазы Эребуни, которые выполняют имитацию ракетно-бомбового удара по подразделениям соединения.
В ходе учения военнослужащие РХБЗ ЮВО также выполнили задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности, отработали вопросы специальной обработки личного состава, вооружения и военной техники, обеззараживание участков местности и военных объектов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В специальном учении принимали участие более 200 военнослужащих базы и было задействовано около 50 единиц военной техники и специального оборудования, в том числе вертолеты армейской авиации.
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