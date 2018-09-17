Россия: два события, одна цель (Bao Chinh Phu, Вьетнам)

Практически одновременно Россия организовала экономический форум и полномасштабные военные учения «Восток-2018». Этими мероприятиями Россия хотела продемонстрировать свою экономическую силу и военную мощь.

Хотя накаляющаяся ситуация в сирийском Идлибе сейчас привлекает внимание мировой общественности со всех уголков планеты, особенно мировых держав, в том числе и России, Москве все же удалось организовать два крупных мероприятия на востоке страны, прошедших практически в одно и то же время.

Первое — Четвертый Восточный экономический форум 2018, который прошел во Владивостоке с 11 по 13 сентября, где главной темой была: «Дальний Восток — расширение границ возможностей».

Форум прошел под председательством президента России Владимира Путина с участием многих лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона и объединил шесть тысяч делегатов из разных стран мира.

Цель Форума — сосредоточить внимание на результатах и перспективах региональных механизмов развития, таких как особая экономическая зона во Владивостоке, защите прав инвесторов, поддержке бизнес-инфраструктуры. Было запланировано обсуждение создания специализированного административного района на острове Русский для стимулирования области привлечения инвестиций. В ходе форума была затронута тема развития сфер, способствующих региональному экономическому росту в ближайшие годы, такие как лесная промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, переработка нефти, туризм и портовая инфраструктура, добыча и переработка руды и т.д.

Кроме того, на форуме также планировалось обсуждение вопросов экономического сотрудничества Дальнего Востока России с соседними странами, роль Дальневосточного транспортного коридора для Азиатско-Тихоокеанского региона, интеграции и энергетическое сотрудничество в регионе, использования ресурсов Мирового океана.

В рамках этого мероприятия ожидалось семь деловых дискуссий: «Россия-Китай», «Россия-Индия», «Россия-Южная Корея», «Россия-Япония», «Россия-АСЕАН», «Россия-Ближний Восток» и «Россия-Европа».

Незадолго до начала Форума прошла встреча президента Путин и премьер-министра Японии Абэ.

Премьер-министр Абэ выразил желание обсудить заключение мирного договора между Россией и Японией с Владимиром Путиным, который особо подчеркнул успехи в развитии отношений между двумя странами, в том числе сотрудничество между Министерствами обороны двух стран.

Во время встречи лидеры России и Японии подписали десять важных соглашений о сотрудничестве, сосредоточенных на экономике, финансах и технологиях. Обе стороны также обменялись необходимыми документами, касающимися урегулирования проблемы двойного налогообложения, подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нового аэропорта в Хабаровске, соглашение о разработке инвестиционного проекта по строительству в Волгограде химического завода; соглашение о сотрудничестве в проекте строительства полимерного завода.

Второе событие пройдет с 11 по 15 сентября в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где российские войска начнут самые масштабные военные учения за последние 40 лет — «Восток 2018».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России также будет присутствовать на международных учениях.

Для участия в «Востоке-2018» Россия мобилизовала в общей сложности 300 тысяч военнослужащих, тысячу самолетов различных типов вместе с Северным морским флотом и Тихоокеанским флотом.

Российские военные также представят новейшее вооружение, в том числе ядерную ракету Искандер, танки Т-80 и Т-90, Су-34 и Су— 35.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что международные учения «Восток 2018» должны проверить боевые навыки российских наземных, воздушных и морских сил. По словам Шойгу, в учениях также примут участие китайские и монгольские военнослужащие.

Комментируя учения «Восток-2018», пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт 10 сентября заявил, что Россия стала более уверенной. В последние несколько лет НАТО отмечает значительное увеличение военного бюджета России вместе с ростом ее военного присутствия.

Эти два крупных события, происходящие практически одновременно и в которых принимает непосредственное участие президент Путин, демонстрируют, что Россия, с одной стороны, пытается ускорить экономическое развитие Дальнего Востока с помощью выстраивания более тесных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Корею, Китай и АСЕАН. С другой стороны, проводя столь масштабные боевые учения, Россия проверят свою боеготовность к противодействию внешним угрозам безопасности.

Иными словами, эти два события показывают, что Россия по-прежнему сильна, уверенна, решительна, дружелюбна и продолжает преодолевать все стоящие перед ней проблемы, чтобы оставаться державой, ответственной за страны близлежащих регионов и международное сообщество в целом, как в экономическом, так и в военном отношении.