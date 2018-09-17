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Клинцевич: Вопрос принадлежности ракеты, сбившей МН17, надо обсуждать в ООН
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Клинцевич: Вопрос принадлежности ракеты, сбившей МН17, надо обсуждать в ООН 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вопрос о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing, следует рассмотреть на уровне ООН, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее в Минобороны заявили, что упомянутая ракета в 1986 году была отправлена в одну из воинских частей Украинской ССР, ее бортовой номер установлен.
"Думаю, что все спекуляции насчет того, кто сбил Boeing, следует прекратить", — заявил Клинцевич РИА Новости. «Нами представлены доказательства, которые невозможно опровергнуть. Тем более, если их сравнить с так называемым расследованием международных комиссий, которые пришло к заведомо ложным выводам», — добавил он.
"Полагаю, что нам не нужно ограничиваться сообщением Минобороны. Вопрос должен быть поднят до уровня ООН", — полагает сенатор. По его мнению, такой шаг не позволит западным странам закрыть глаза на информацию российских военных. «К тому же существует очень большая вероятность, что Украина попытается, что называется, все подчистить», — считает он.
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