«Воздушный спецназ»: лучшие кадры секретных учений бойцов спецподразделений в Крыму

Спецназ отработал ведение разведки, высадку с вертолета и захват объекта с диверсантами. Журналистам впервые позволили пройти вместе со специальным подразделением.

В Крыму прошли специальные учения воздушно-поисковой группы армейского корпуса. Спецназ отработал ведение разведки, высадку с вертолета и захват объекта с диверсантами. Журналистам впервые позволили пройти вместе со специальным подразделением. «Звезда» публикует кадры работы бойцов на их реальном маршруте.

Бойцы ведут патрулирование с воздуха, находясь на борту вертолета на предельно низкой высоте. На бреющем полете летательный аппарат не могут засечь радары, за один пролет спецназ подвергает мониторингу сотни квадратных километров.

По легенде учений, бойцам предстоит штурмовать подозрительное обнаруженное здание. Задача осложняется тем, что к нему невозможно подъехать — десант доставляется воздухом под прикрытием боевых вертолетов. Условный нарушитель был ликвидирован практически моментально.

Бойцы специального подразделения впервые допустили журналистов на свой реальный маршрут. «Воздушный спецназ» знает полуостров полностью и несет круглосуточное дежурство в приграничных районах Крыма.