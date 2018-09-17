Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота завершил выполнение задач в Средиземном море

На основании плановой ротации экипаж «Турбиниста», который выполнял задачи с мая текущего года в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, сменил экипаж МТЩ «Валентин Пикуль».

Морской тральщик (МТЩ) Черноморского флота «Турбинист» прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Чёрное море после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

На основании плановой ротации экипаж «Турбиниста», который выполнял задачи с мая текущего года, сменил экипаж МТЩ «Валентин Пикуль».

После возвращения в пункт постоянного базирования личный состав МТЩ «Турбинист» выполнит комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов, поддержанию технической готовности корабля и продолжит выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.