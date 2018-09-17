Командующий ЦВО наградил военнослужащих за участие в маневрах «Восток-2018»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин наградил военнослужащих за отличия в маневрах «Восток-2018», которые завершаются в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Генерал-лейтенант Лапин отметил, что войска ЦВО справились с поставленной задачей во время крупнейших маневров и вручил ведомственные награды, а также от своего имени памятные подарки около 50 офицерам, которые показали наибольшее усердие и ответственность во время беспрецедентных действий на незнакомых полигонах, в том числе в Забайкальском крае", — сказали в пресс-службе.

Командующий войсками Центрального военного округа отметил, что участие в маневрах стало подготовительным этапом к предстоящим учениям «Центр-2019», которые пройдут на территории ЦВО.

"Наш округ участвовал в маневрах «Восток-2018», чем мы можем с вами гордиться. Особенностью этого учения явилось то, что впервые за всю историю нашего округа, не только Центрального, но и Приволжско-Уральского, округ выполнял задачи в маневрах войск за пределами границ своей зоны ответственности. Мы провели перегруппировку комбинированным способом, сосредоточили здесь, на полигоне Цугол, войска и силы количеством более семи тысяч человек", — сказал во время награждения Лапин.

Маневры войск «Восток-2018» проходили с 11 по 17 сентября под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на территории полигонов и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих к Тихому океану. Всего в маневрах участвовало около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и другой техники, до 80 кораблей и судов обеспечения.

К участию в маневрах привлекались органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно— десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.