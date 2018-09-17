МО России установило номер ракеты, которой был сбит МН17 над Украиной

Министерство обороны России провело пресс-конференцию на которой представило новую информации о сбитом над Донбассом Боинге «Малайзийских авиалиний». Вплоть до номера ракеты, которой был сбит злополучный самолёт и погибли все находившиеся а борту пассажиры. Все обнародованные российскими военными документами, СК России собирается предоставить голландским следователям для приобщения к материалам расследования.

«Полученная новая информация направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями. Считаем крайне важным принять в расчет данную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования при формировании окончательных выводов Совместной следственной группой», — сообщила журналистам Светлана Петернко, официальный представитель военного ведомства.

Как выяснили журналисты РИАП АПРАЛ после того, как Боинг был сбит в небе над Донбассом американская сторона даже заявляла, что у неё есть данные визуального контроля. И в это легко поверить, потому что над территорией воздушной катастрофы «висел» их спутник. Почему же они не предоставляют данную информацию общественности? Вывод один, чтобы держать Порошенко «на крючке». Хотя он и так заглотил наживку, дальше некуда!