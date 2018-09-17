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Доказательства РФ по ракете, сбившей MH17, являются достаточными — замглавы комитета СФ
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Доказательства РФ по ракете, сбившей MH17, являются достаточными — замглавы комитета СФ 

Авторадио 43 минуты назад
Представленные Минобороны России доказательства о принадлежности ракеты, сбившей рейс МН17 Украине, являются достаточными, но Запад может проигнорировать «неудобные» факты, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по обороне Евгений Серебренников. Ранее Минобороны сообщило, что сбившая малазийский Боинг ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призывает международную следственную группу запросить у Украины документацию по этой ракете, ее бортовой номер установлен. Серебренников подчеркнул, что Россия рассчитывает на объективное расследование этой трагедии на международном уровне. Россия уже направила Нидерландам новые данные о ракете. 17 июля 2014 года малайзийский «боинг», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
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