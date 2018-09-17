Минобороны РФ призвало запросить у ВСУ документацию на сбившую MH17 ракету

Министерство обороны РФ призвало международную следственную группу запросить у Вооруженных сил Украины документацию на ракету, с помощью которой был сбит рейс MH17.

Министерство обороны РФ определило по заводским номерам принадлежность ракеты ЗРК «Бук», с помощью которой на востоке Украины был сбит малазийский боинг. Изделие номер 886847379 было направлено 29 декабря 1986 года в часть номер 20152 на территории Прикарпатского военного округа, которая позже вошла в состав Вооруженных сил Украины.

«С учетом выявленных нами обстоятельств мы считаем необходимым и призываем совместную следственную группу запросить документы из архивов 223 зенитно-ракетного полка вооруженных сил Украины о приеме данной ракете, о ее перемещении, а также формуляры ракет», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он также подчеркнул, что полк, на вооружении которого находилась данная ракета привлекался к боевым действиям на востоке Украины.

Также в ходе спецбрифинга, который прошел в Москве, представители российского военного ведомства привели доказательства подделки видео с «российским „Буком“» на востоке Украины.