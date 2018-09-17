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Минобороны: ракеты ЗРК «Бук» не попали к ополченцам ДНР или ЛНР
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Минобороны: ракеты ЗРК «Бук» не попали к ополченцам ДНР или ЛНР 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Зенитно-ракетная установка «Бук» или ракета к ней не могли попасть в руки ДНР или ЛНР. Как заявили в Минобороны России, у ведомства нет данных об этом. Кроме того, украинская сторона также отрицала такую возможность.
"Безусловно, мы не обладаем документальной информацией о том, чтобы ополченцы ДНР или ЛНР захватили или к ним как-то попали зенитно-ракетная установка «Бук» или ракета к ней. Ранее неоднократно звучали высказывания и заявления официальных украинских лиц о том, что ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна ракета к нему не попали к ополченцам ДНР или ЛНР", — цитирует РИА Новости заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Ранее представители Минобороны на специальной пресс-конференции, которая была посвящена крушению Boeing под Донецком в 2014 году, сообщили, что ракета, сбившая самолет, еще в 1986 году с завода-изготовителя в Подмосковье была отправлена в войсковую часть в Украинской ССР. После распада Союза назад в Россию она не возвращалась и все эти годы стояла на вооружении украинской армии.
Видео, которые представлялись как доказательство перемещения российских «Буков» по территории Украины, сфальсифицированы и представляют собой анимацию, созданную на основе одной фотографии.
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