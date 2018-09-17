В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» в ходе тренировки уничтожили БЛА условного противника

Особое внимание было уделено отработке передачи информации о целях между боевыми машинами и пунктов управления в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в ходе тренировки по охране воздушного пространства в Хабаровском крае

Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство.

Военнослужащие выполнили поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, а также распределение целей для пушечного и ракетного вооружения комплекса.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация полета группы БЛА на различных эшелонах высот, расчеты комплексов «Панцирь» провели учебные (электронные) пуски, уничтожив все воздушные цели.

Особое внимание было уделено отработке передачи информации о целях между боевыми машинами и пунктов управления в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.