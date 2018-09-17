В Минобороны привели доказательства подделки видео с «российским „Буком“» на востоке Украины 

На кадрах, демонстрировавшихся ранее совместной следственной группой, были обнаружены следы монтажа.
Видеодоказательства якобы присутствия на территории Донецкой и Луганской областей самоходной огневой установки «Бук» российской 53-й зенитной ракетной бригады являются подделкой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией, проведено исследование данных видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы», — заявил Конашенков.