НАТО не стало комментировать данные о причастности Украины к крушению MH17

НАТО не прокомментировали новые данные о ракете, сбившей малайзийский Boeing-777 под Донецком в 2014 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя альянса.

«Мы свяжемся с вами, если нам будет что сообщить», — сообщил чиновник.

В частности, после получения информации о заводском серийном номере ракеты и дате ее изготовления стало известно, что ракету подготовили на предприятии в Долгопрудном. После ее передали в зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской СССР. Эта войсковая часть по-прежнему находится на Украине в городе Старый Львовской области. Этот ракетный полк неоднократно привлекали к АТО в Донецкой и Луганской областях.

Boeing-777 разбился на украинской территории летом 2014 года. На самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек. В авиакатастрофе никто не выжил.