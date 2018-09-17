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Сбившая MH17 ракета стояла на вооружении ВСУ, заявили в Минобороны
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Сбившая MH17 ракета стояла на вооружении ВСУ, заявили в Минобороны
РИА Новости
20 минут назад
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РИА Новости
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