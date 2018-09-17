За ионосферой Земли будут следить самарские наноспутники

Не менее четырех наноспутников войдет в космическую группировку по мониторингу ионосферы и магнитосферы Земли. Решение принято на втором заседании консорциума российских вузов, который прошел в Самаре. Их изготовлением займутся в Самаре, Санкт-Петербурге, Омске и Красноярске при участии резидентов Сколково. Также будет разработано программное обеспечение для управления группировкой наноспутников и обработки данных, организации работы сети наземных станций. Наноспутники будут работать на высоте не более 500 км. Их планируется вывести как попутный груз на транспортном корабле «Прогресс». Испытания аппаратов начнутся в следующем году.

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