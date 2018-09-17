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Пассажир рейса Анталия — Минводы во время полета закурил в туалете
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Пассажир рейса Анталия — Минводы во время полета закурил в туалете 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 17 сен — РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности пассажира самолета Анталия — Минеральные Воды, который закурил на борту, сообщает управление на транспорте МВД по СКФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что к борту самолета, следовавшего из Анталии в Минеральные Воды, требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате", — говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские доставили жителя Карачаево-Черкесии в дежурную часть и составили на него протокол об административном правонарушении.
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