Пассажир рейса Анталия — Минводы во время полета закурил в туалете

ПЯТИГОРСК , 17 сен — РИА Новости . Полицейские привлекли к административной ответственности пассажира самолета Анталия — Минеральные Воды, который закурил на борту, сообщает управление на транспорте МВД по СКФО.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что к борту самолета, следовавшего из Анталии в Минеральные Воды, требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские доставили жителя Карачаево-Черкесии в дежурную часть и составили на него протокол об административном правонарушении.